Otsepilt Ottawast: IT-minister Kingo osaleb avatud valitsemise tippsündmusel

«Riigijuhtimise kvaliteediga tuleb pidevalt tööd teha ning otsuste tegemisel suhelda tihedalt nii omavalitsuste kui vabaühendustega. Oluline on, et riiki valitsetaks selle kodanike, mitte valitsejate endi huvides,» ütles minister Kingo reisi eel.

Kingo ütles ka, et Avatud Valitsemise Partnerlus on üks paljudest võimalustest Eesti edulugu kinnistada ja arendada seejuures liitlassuhteid nende riikidega, kes peavad oluliseks demokraatiat, inimõigusi ning ausat ja läbipaistvat riigivalitsemist. «Ka Eestis ei püsi need väärtused iseenesest,» märkis ta.

Avatud Valitsemise Partnerlus (Open Government Partnership) on 2011. aastal alguse saanud rahvusvaheline algatus, mille eesmärk on edendada kodanikukeskset riigijuhtimist, kasutades selleks info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisi lahendusi. Eesti liitus Avatud Valitsemise Partnerlusega 2012. aastal, praegu on organisatsioonil 79 liikmesriiki, lisaks veel 20 liikmestaatuses omavalitsust.

Minister Kingo on kokku leppinud, et kohtub Ottawas Eesti vabaühenduste esindajatega.

Varem on Kingo teatanud, et 7. juunil Tokyos G20 IT-ministrite tippkohtumisel esindab Eestit tema asemel hoopis peaminister Jüri Ratas. Minemata jättis ta ka Brüsselisse ELi nõukogu kohtumisele.

Reformierakonna poliitik Jürgen Ligi arvas tänases saates «Otse Postimehest», et Kert Kingo võiks pigem kodus istuda, kuna siis oleks kahju Eestile väiksem.

«Sellise pädevusega inimene ei suuda ei suhelda ega kanda majandusteadmist endaga kaasas. See on väga suur viga, et selline koht on sellise inimesega täidetud,» arvas ta.