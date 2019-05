RIA: Eestis on ründeohus 2600 kaugtööserverit

«Eestis võib rünnaku alla sattuda rohkem kui 2600 serverit, millel on avatud kaugtöölaua võimalust,» ütles CERT-EE juht Tõnu Tammer Postimehele.

CERT-EE andis Twitteri kaudu juba 15. mail soovituse, et #RDP (Remote Desktop Protocol) teenus tuleb turvaliseks teha või sulgeda. Micriosoft andis päev varem välja ka paranduse.

Väljaanne The Register teatas eile, et üle maailma on ohus veel ligi miljon serverit. Haavatavust, mida nimetatakse CVE-2019-0708 ja ka BlueKeepiks, saab ära kasutada pahatahtliku koodi rakendamiseks ja pahavara installimiseks masinatesse ilma kasutaja autentimise vajaduseta: häkker peab lihtsalt saama interneti kaudu serverile ligipääsu.