Fotod: Ferrari esimene pistiklaetav hübriid jätab bensiinimootorid kaugele seljataha

Hübriid-sportautol on 3,9-liitrine V8 bensiinimootor ja kolm elektrimootorit, mis suudavad koos anda välja kuni 986 hobujõudu. Kaks elektrimootorit on paigaldatud ette ja annavad jõudu kumbagile esirattale ning komas elektrimootor on paigaldatud tagumise bensiinimootori külge, mis paikneb istmete taga.