Fotod: Venemaal lasti vette maailma suurim aatomjäämurdja

Ural on üks kolmest Moskva tellitud Projekt 22220 jäämurdjast ning see antakse üle Venemaa riiklikule aatomienergia korporatsioonile Rosatom 2021. aastal. Projekt 22220 laevad on mõõtmetelt 173 meetrit pikad ja 34 meetrit laiad, mis teeb nad kõige suuremateks jäämurdjateks, mis on kunagi ehitatud. Laevade veeväljasurve on 33 000 tonni, paljuski selle pärast, et nende sisse on ehitatud väga suured ballastimahutid.