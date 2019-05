Leke: Huawei mobiile võib oodata kapitaalne tarkvaravahetus

Uudis tuli ilmsiks Euroopa Liidu intellektuaalomandi büroo andmebaasi vahendusel. Ilmnes, et Huawei on selles hiljuti registreerinud Ark OS nimelise toote enda nimele. Lisaks Euroopa Liidu tasandile on Ark OS nüüd Huawei nimel ka mitmete liikmesriikide – näiteks Saksamaa – registrites.