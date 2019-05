Ratas andis uue lubaduse, aga ei lubanud midagi

Möödunud aasta 19. detsembril kirjutas Jüri Ratas alla ühiskondlikule kokkuleppele, mille täpne sõnastus oli selline: «Alla kirjutanud erakonnad, keda esindavad nende esimehed, toetavad teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni avaliku sektori rahastamise tõstmist 1%-ini sisemajanduse kogutoodangust ning edasist hoidmist vähemalt samal tasemel. Selleks lepitakse kokku, et 2019. aastal nähakse riigieelarve strateegias ette sihttasemeni jõudmine kolme aasta jooksul võrdsete summade lisandumisega.»

Jüri Ratas andis samal päeval ka intervjuu, milles sõnas: «Ma usun, et see hea sõna ja allkirja andmine garanteerib, et kui sõna antakse, siis tuleb sõna ka pidada.»

Tegelikult kinnitas Jüri Ratase valitsus sel nädalal nelja aasta eelarvestrateegia, milles sisalduvad summad annavad teaduse rahastamise osakaalu tulemuseks 0,71% sisemajanduse kogutoodangust.

Seetõttu tuli peaministril oma antud lubadust uuendada. Seda ta täna Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister» ka tegi.

Peaministri uus lubadus kõlab selliselt: «Ma jätkuvalt annan oma sõna selles osas, et meie poliitiline eesmärk on jõuda 1 protsendini.»

Seega on saanud konkreetsest kokkuleppest ja kohustuse võtmisest pelgalt poliitiline eesmärk.

Ratas kordas saates üle ka kogu muu viimaste päevade retoorika. «Me peame lähtuma ka reaalsest eelarvesituatsioonist», «Lepingu allakirjutamine oli 2018 detsember. Esimesed signaalid, et rahaline seis on keerukas, tuli 2019 märtsi lõpp - aprilli algus rahandusministeeriumi poolt» ja nii edasi.

«Minu meelest on palju ausam öelda raske tõde välja,» tõdes peaminister raadiosaates.

Saatejuhtide küsimusele, mis takistas valitsusel teistelt eelarveridadelt vahendeid teadusele ümber tõsta, vastas Ratas, et see on väga õigustatud küsimus, aga riigieelarvet tuleb vaadata tervikpildis.