Üleriigiline digiregistratuur saab kohe teoks

Digiregistratuuris on omavahel seotud perearstide väljastatavad digisaatekirjad ja broneeritud vastuvõtuajad - see tähendab, et korraga on võimalik broneerida aeg vaid ühe arsti juurde ning uue aja saab sama saatekirjaga broneerida alles siis, kui eelnev broneering on vabastatud. See välistab võimaluse, et ühe saatekirjaga broneeritakse aegasid mitmete erinevate arstide juurde.