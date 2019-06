FOTO: iStock

Kõik maailma jobud kuulake: nüüdseks juba aastaid olete te saanud Uberi tagaistmetel halvasti käituda. Teie juhtidel on sellest ammu kõrini. Nad võisid küll anda teile kehva hinde, kuid sellest ei muutunud midagi. Nüüdsest on sellel lõpp. Mai lõpus andis sõidujagamisteenuse ettevõte teada, et kõik, kelle hinne on alla keskmise, riskeerivad äpi deaktiveerimisega ehk jäävad ilma võimalusest Uberit tellida, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

See on hirm, mis on tuttav uberi-juhtidele. Alates Uberi algusaegadest on kehtinud reegel, et kui kliendid hindavad juhti kehvasti, siis see võib viia äpist eemaldamiseni. Nüüd on mängureeglid pöördunud ja Uber lubab hakata eemaldama ka reisijaid, kes ei paranda oma käitumist.

Inetult käitujatele on antud ka võimalus paranemiseteele asuda. Nimelt hakkavad reisijad saama näpunäiteid, kuidas oma reitingut parandada. Ei tohiks üllatusena tulla, et sinna hulka kuulub viisakalt käitumine, autosse prahi mittejätmine ja loobumine juhi utsitamisest kiirust ületada. Nii et klientidel saab olema mitmeid võimalusi oma hinnet tõsta, enne kui ligipääs äpile keelatakse.