Eesti teadlased, ametnikud ja ettevõtjad: 5G ei ole oht

Tallinna tehnikaülikooli elektromagnetilise ühilduvuse labori töötaja Lauri Kütt kinnitas, et 5G ei ole sidetehnoloogiliselt midagi uut ning saab seejuures hakkama palju väiksemate väljatugevustega kui senised mobiilsidevõrgud.

«Uue põlvkonna antennidega energia suunamine ei tekita suurt välja igas suunas saatejaama ümber, vaid see suunatakse suhteliselt hästi ühte kindlasse kohta. Kasutame väiksemat võimsust selleks, et saavutada sama väljatugevus,» rääkis Kütt.

5G sagedusalad ei ole tema sõnul samuti midagi revolutsioonilist – tegemist on 4,5G ehk LTE-le sarnaste sagedusaladega. Isegi Wifi töötab meil 5Ghz peal, samas kui 5G madalam osa on vaid 3500 MHz.

«Ei ole leitud paikapidavaid ja korratavaid stsenaariumeid, millega saaks kinnitada, et 5G on oluliselt ohtlikum kui mõned muud sidetehnoloogiat,» kinnitas Kütt. «Mobiilsidetehnoloogiate emissioon on suurusjärgus miljon korda väiksemad kui normid, mis on seatud tervisepiirideks».

Terviseameti peadirektori asetäitja Jelena Tomaseva märkis omaltpoolt, et 5G osas ei saa olla pikemaajalisi ja usaldusväärseid, negatiivseid ega positiivseid uuringuid ei ole tehtud, kuna tegemist on uue tehnoloogiaga.

Küll aga on amet kontrollinud olemasolevat Wifi ja lokaalvõrkude elektromagnetväljade taset näiteks koolides ja lasteaedades ning sai eelmisel aastal tulemuseks, et elektromagnetväljade võimsustiheudus oli neis 10 korda alla kehtestatud piirväärtuste. Teletorni ümbruses oli see koguni 30 korda alla piirväärtuste.

«Olukord ei ole halb. Tavalises elukeskkonnas jääb elektromagnetvälja tugevus vähemalt 1000 korda alla mobiilsidele seatud piirväärtuste,» lisas ta.

5G tehnoloogiat Eestiski testiva Ericsson Eesti üksuse esindaja Urmas Ruuto ütles kohtumisel, et 5G sides kasutatav 3,5 GHz võeti Eestis kasutusele juba aastal 2006 Wimaxi näol.

«Kui rääkida antennidest, siis alguses kasutasime selliseid, mis kiirgasid 360 kraadi igas suunas. Siis läksime sektorantennide peale, kus kiirgame ainult 120 kraadi peale. Eesmärk on see, et mitte asjatult tekitada raadiosaastet – järgmise põlvkonna targad antennid kiirgavad ainult neile klientidele signaali, kes seda vajavad. Ümbruskonna tasemed saavad seetõttu olla märksa madalad,» rääkis Ruuto.

Testmõõtmised näitavad tema sõnul, et välja intensiivsuse tase on 5G puhul tänaval nõrgem kui 4G puhul. Piirmääradest moodustavad need vaid 0,01-2 protsenti.

Riigikogus toimunud arutelu kutsusid kokku riigikogu keskkonnakomisjon ja sotsiaalkomisjon, kelle ühisistungist me selle uudise vaates kell 14 ülekannet näitamegi. Kohale on kutsutud tehnikaülikooli, terviseameti, telekomiettevõtete, ministeeriumite ning kohalike omavalitsuste esindajad.

Ajendi selliseks ürituseks andis kollektiivne pöördumine «Nõuame 5G-tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis», mille algatajaks on portaal Kiirgusinfo – keskkond, mille algatas kaugloetava elektriarvesti tõttu hingerahu kaotanud mees.

Pöördumisele kogunes 1122 allkirja, mis tähendab, et riigikogul on seaduse kohaselt kohustus seda arutada. Seadus ei ütle küll ette seda, kui laiapõhjaliselt ja suurejooneliselt kõiki pöördumisi arutama peab.