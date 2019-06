Kasvab surve jalgrattad rongist heitnud Elronile

«Oleme kindlasti seda meelt, et jalgrataste vedu rongides ei tohiks ära keelata. Eesti lühike soe suveperiood on ideaalne jalgrattal Eestimaa avastamiseks. Peame sellist võimalust oluliseks kõikide inimeste, aga eriti noorte jaoks,» ütles Postimehele Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus.

Ta märkis, et kui osa rännakutest saaks katta rongiga, jõutaks kindlasti palju enam ka kõige kaugematesse ja põnevamatesse Eestimaa paikadesse.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann ütles, et liikumine on füüsilise ja vaimse tervise hoidmiseks ja parandamiseks väga oluline. Seetõttu on tähtis, et KOVid ja ettevõtted eelistaksid transpordi, linnaruumi ning erinevate teenuste arendamisel lahendusi, mis soodustavad inimeste aktiivset liikumist, olgu siis jalgsi või rattaga.

«Hea meel on selle üle, et inimesed tahavad jalgrattaga sõita ja loodame, et Elron leiab kiiresti lahenduse kasvanud nõudluse rahuldamiseks,» rääkis Laarmann. «Soovime näha, et kõik osapooled otsiksid lahendusi, mis soodustavad inimeste aktiivset füüsilist liikumist nii maal kui linnas.»

Levo Tohva portaalis matkajuht.ee ütles, et näeb Elroni juhtumis ärakasutamata ärivõimalust - võimalust teha õigeaegne ja hea investeering.

«Kui matkafirmal tekib palju kliente, siis oleme rõõmsad ja näeme selles võimalust ning palkame matkajuhte ning ostame kanuusid või teisi matkavahendeid juurde.

«Olukord polnud ennustamatu ja Elroni rongid on olnud aastaid kõrghooajati üle täitunud. Meil on hea meel, et inimesed järjest enam matkavad ning kasutavad autode asemel keskkonnasäästlikumaid sõidukeid nagu rong ja jalgratas,» ütles Tohva.

Elroni otsus ajendas ka majandusminister Taavi Aase tegema lähinädalatel valitsuskabinetile ettepaneku soetada Elronile neli uut rongi, et inimesed saaksid ka tulevikus mugavalt ja keskkonnasäästlikult reisida ning sealhulgas oleks tagatud senisest enam kohti jalgratastele.

Elron: eelistame teiste reisijate mugavust

Elroni esindaja Mariis Adamberg teatas, et üksikutel väljumistel teatud lõikudel rataste transpordi piiramine on ettevõtte hinnangul reisijatele kõige vähem ebamugavusi tekitav, sest ratturid saavad jätkuvalt rongiga reisida - selleks tuleb kasutada väiksema täituvusega ronge.

«Kõik meie diiselrongid on nädalavahetustel maksimaalses kasutuses ning seetõttu ei ole meil võimalik täiendavaid ronge liinile anda,» tõdes ta.

Küll aga lubas ta, et Elron jälgib sõitjate arvu ning vastavalt sellele teeb jooksvalt ka rataste piirangu osas muudatusi.

«Alati, kui rongis on piisavalt ruumi, siis võimaldame loomulikult sinna tulla ka rattaga. Kindlasti tuleb muudatusi ka sügisel, kuid see sõltub vägagi reisijate arvust rongides,» ütles ta.

Elron tegi otsuse üksikutel reisidel kõige enam koormatud lõikudel rataste transporti piirata eelmisel nädalal. Jutt käib peamiselt nädalavahetuse reisidest. Peamine põhjus: ülejäänud reisijate mugavus.

«Täna oleme sisuliselt valiku ees, kas eelistada inimeste sõiduvõimaluste tagamist või asjade transporti rongides, sest rongide mahutavus on piiratud,» rääkis Adamberg.

Kõikidel liinidel on igal päeval küll ka selliseid väljumisi, kus rattaga reisimine on endiselt lubatud, samuti võib ratta endiselt rongi võtta selliste peatuste vahel sõites, kus reisijaid on vähem.

Elroni rongisõitude arv on viie aastaga kasvanud tervikuna ligi 40 protsenti. Kõnealustel liinidel (Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva, Tallinn-Viljandi) on aga sõitjad üle 50 protsendi enam, olgugi, et rongipark on endiselt sama suur.