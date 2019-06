Disain

Just käepärane võiks S10 kohta öelda. Olles viimasel ajal kasutanud nii-öelda pluss suuruses telefone (Samsung Note 9, Galaxy S10+, Huawei P30 Pro), tundub S10 esimese hooga kätte võttes isegi pisike. Kasutades aga selgub, et tegelikult on kõik õiges mõõdus ja sõrmed ulatuvad erilise pingutuseta igale poole kuhu vaja. Omajagu aitab siin kaasa ka Samsungi poolt uuendatud kasutajaliides, mille raames on tihedamini kasutatavad toimingud toodud pöidlale lähemale. Ehk S10 istub hästi kätte ning on tänu kvaliteetselt kokku pandud metallist ja klaasist korpusele seejuures ka soliidne. Taskus aga on ta nähtamatu, mitte ei piilu sealt sarnaselt pluss suuruses konkurentidele uudishimulikult välja.

Ekraan

Tootja ise kutsub seadme ekraani Infinity-O nimega. Maakeeli tähendab, et see ulatub nüüd servast-serva, ning on külgedelt veel Samsungi lipulaevadele kohaselt omakorda kaardus. See aga on loonud olukorra, kus isegi 6,1 tollise ekraanimõõdu juues on aparaadi enda suurus suudetud normaalsena hoida. Numbrites väljendatuna on esipaneelist nüüd 93,1% kasutusel ekraanina. Nagu Samsungil ikka, on Super AMOLED display poolt pakutav pilt väga ilus. HDR10+ tagab selle, et värvid on kirkad ja must värv on tõesti must. Teisalt aga on tänu piisavale eredusele kõik ka päikesevalguses nähtav. Muljetavaldav on ka ruuttollile mahutatud pikslite arv, neid on seal tervelt 550.