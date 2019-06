Arvamus: valitsus ei saa üksi kliimamuutuse vastu võidelda

Saksamaa energiasiirdele andis erakordse tõuke 2000. aasta taastuvenergiaseadus, mis toetas taastuvenergiapõhist elektrit ja maksustas süsinikupõhist2. Riik on võtnud eesmärgi kivisöest elektri toomise lõpetada 2039. aastal. Prantsuse ja Ühendkuningriikide valitused plaanivad 2040. aastaks asendada diisli- ja bensiinijõul liikuvad autod2.

Nõnda on teadus ja tehnoloogia ning eeskujulikumad valitsused teinud vajalikke edasiminekuid, et energiasiire saaks toimuda vajalikus ulatuses ja kiirusega. Ent kogu tööd ei saa teadlaste ja valitsuse kanda jätta. Eriti olukorras, kus mitte kõik valitsused ei ole kliimamuutuse osas ühel nõul.

USA valitsus nimetas hiljuti fossiilkütused ümber vabaduse kütusteks6 ja võttis 2017. aastal vastu otsuse Pariisi kliimaleppest taanduda7. Ehkki Eesti valitsus on loonud ekspertrühma, mis koordineerib statistikakaubandust ja üritab taastuvenergiasektorile teed rajada8 hindavad teadlased Eestisse tuuleparkide rajamist õiguslikult liiga keeruliseks9. Viimase kasuks ja taastuvenergia kahjuks räägivad uudised sellest, kuidas tuuleparkide ehitajad ikka ja jälle juriidilistesse raskustesse satuvad10, 11.

See keegi, kes osa koormast enda kanda saab võtta, oleme meie – kodanikud ja tehnoloogiate kasutajad. Kasutajaid on pikalt peetud pelgalt passiivseteks tarbijateks, kuid viimastel aastatel on siirdeuurijad neile enam tähelepanu pöörama hakanud ja leidnud, et kasutajate roll on passiivsest tarbimisest märksa laiem.

Kasutajad võtavad tehnoloogiad kasutusele, leiavad neile uusi rakendusi ja panustavad tehnoloogiate toimimise arendamisse, kodanikena saavad kasutajad meelt avaldada ja seadusandlust mõjutada3. Kasutajate tarbimismustrid mõjutavad seda, kuidas tehnoloogiatest mõeldakse3 ja see, kui edukaks tehnoloogia osutub, sõltub ettevõtjate oskusest kaasata „õigel“ ajal „õigeid“ kasutajaid12.

Uurisin enda magistritöös, milline on kasutajate ja kodanikuühiskonna roll siirete kujundamises ja leidsin, et lisaks eelnevale on eduka siirde toimumiseks tarvis, et kodanikuühiskond, avalik ja erasektor moodustaksid sümbioosi. Kui era- või avalik sektor siirde üle domineerivad ei pruugi tehnoloogiad kõikvõimalikke rakendusi leida, ent energiasiirde oodatav laiaulatuslikkus vajab kasutajate sellist panust. Kui kodanikuühiskond domineerib, on võimalik, et siire kestab kauem kui tavaliselt ja aeg on miski, millega me enam priisata ei saa.

Mul endal tekkis selle arusaamini jõudes kohe küsimus, et mis siis edasi. Kas peaksin nüüd enda aeda turbiini püsti lööma ja katsetama, kas sellega kõlbab pesu kuivatada? Noh, see on üks võimalus, aga riik tembeldaks selle ürituse ilmselt üsna kiiresti julgeolekuohuks ja katkestaks mu katsetused. Ma ei ütle, et selles midagi halba oleks, küll aga röövib see minult kõige sirgjoonelisema vastusevariandi.

Mis variandid siis alles jäävad? Esimene võimalus on täita oma kodanikukohustust ja seadusandjatele meelde tuletada, mis on päriselt oluline. Heaks näiteks on siin noored, kes Greta Thunbergi eeskujul tänavatele tulid, sest tundsid, et täiskasvanud mängivad maailma ja nende tulevikuga13.