Eestlaste kratifirma sai 11-miljonilise investeeringu

Investeerimisvoorus kogutud 11 miljonit eurot kasutatakse ettevõtte laienemiseks Jaapanisse, kus on maailma suuruselt kolmas reklaamiturg. Eesmärgiks on arendada tehnoloogiat ka turundussektorist kaugemale ja laieneda uutesse valdkondadesse nagu targad linnad, vaimne heaolu ja robootika. Täna on enam kui pooled Realeyes 78 töötajast hõivatud teadus- ja arendustegevusega.