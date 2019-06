Samsungi uus telekas on nagu raamiga pilt

«The Frame teleka eesmärk on muuta inimeste arusaama sellest, milline saab ja võib üks telekas välja näha ning kuidas igapäevase koduelektroonikaga on võimalik luua igas kodus või ruumis ainulaadne interjöör,» selgitas Samsung Eesti tootekoolitaja German Baranov.

Sarnaselt teiste Samsungi teleritega kasutab ka The Frame Samsungi QLED- ekraanitehnoloogiat, mis on võrreldes tavapärase OLED-ekraaniga vastupidavam ning mille puhul ei teki burn-in-probleemi. Burn-in on nähtus, kus ühe pildi pikalt kuvamine põletab selle või osa sellest ekraani sisse.

Televiisor on varustatud ka liikumisanduriga, mis aitab voolu kokku hoida, lülitades teleka sisse ainult siis, kui keegi parajasti ruumis viibib. See tähendab, et näiteks 55” mudeli aastane energiakulu püsib ikkagi 178 kWh juures, mis on võrreldav teiste QLED telerimudelitega.