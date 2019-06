Facebook keelas oma äppide eelinstallimise Huawei mobiilidele

Kliendid, kellel on juba Huawei telefonid, saavad endiselt oma rakendusi kasutada ja värskendusi vastu võtta. Kuid uutele telefonidele, ei tohi Huawei enam Facebooki, Messengeri WhatsAppi ja Instagram-rakendusi eelinstallida, teatas Reuters .

Eelmisel nädalal teatas Google, et pärast seda, kui USA valitsuse poolt antud 90-päevane üleminekuperiood augustis läbi saab, ei paku see enam Huawei telefonidele ka Androidi tarkvara. Sinnamaani on Google'i äpipood ja kõik Google'i rakendused Huawei telefonide saadavad. Pärast seda, ei saa aga Google Play rakenduse vahendusel Huawei mobiilidele üldse äppi installida.