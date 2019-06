Elektrilevi netis hakkab teenust pakkuma 12 telkot

«Paljud ilmselt ei teagi, et meil on Eestis 12 erinevat sideoperaatorit. Tegelikult on veelgi rohkem. Oleme kaardistanud Eestis 36 erinevat sideteenuste operaatorit. Põhimõtteliselt oleks neil kõigil ja ka võimalikel uutel tegijatel väga lihtsalt võimalik Elektrilevi kiire interneti võrgus oma teenuseid pakkuma hakata,» ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.