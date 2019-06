Lekkefotod: Huawei mobiiliplatvorm - näeb välja nagu iOS, maitseb nagu Android

Möödunud on vaid paar nädalat päevast, mil Donald Trump keelas USA ettevõtetel igasuguse koostöö Huaweiga. Jõustub see otsus augusti keskpaiku ning see tähendab muu hulgas seda, et Huawei ei tohi enam kasutada Androidi mobiiliplatvormi uusimaid versioone.

Huawei oli selliseks sündmuste käiguks valmis ning nüüd tuli ammu töös olnud varuplatvormi arendamisele suurem hoog sisse anda.

Artikli fotoks valitud pildil on näha vägagi iOS’i mobiiliplatvormi kasutajaliidesele sarnanevat nähtust. Samas viitab allolev ilmaäpi foto, et see on privaatsuse ja igas muus aspektis ühilduv «Android Green Alliance’iga». Horisontaalne uninstalli ja «jõuga peatamise» lahendus viitavad samuti Androidile.

FOTO: ausdroid.net