Kert Kingo eeskujuks on Lennart Meri

Kert Kingo ütles täna Vikerraadio saates Uudis+, et «ka president Lennart Meri rääkis alati välismaal eesti keeles vaatamata sellele, et ta valdas ka ise lisaks kolme või nelja erinevat keelt». Võõrkeeles suhtles Meri Kingo sõnul vaid nendega, kes olid talle väga head sõbrad.

Mis puutub tõlkide kasutamisse, siis oli ministri väljendatud mõttest paraku väga keeruline aru saada.

«Ma ei leia, et eesti keeles suhtlemine oleks midagi valet. Seda enam, kui tegemist on spetsiifilise sõnavaraga. Selleks, et ei tekiks olukordi, kus tõlkes läheb kaduma olulisi vestluse detaile, on ainuõige ja vastutustundlik suhelda tõlgi vahendusel, et saada täpselt õige ülevaade,» sõnas minister.

Välisvisiidid on Kingo sõnul olulised ja neid tuleb teha, aga välisvisiitide tegemine ei saa olla ministri jaoks eesmärk omaette.

«Eesti välismajanduse edukust ei saa mõõta väliskaubandusministri visiitide arvukuse või läbitud kilomeetritega,» kordas minister intervjuu jooksul mitu korda. «Need peavad olema sihitud, fokuseeritud, läbimõeldud, eesmärgistatud.»

Välismaalased teatagu kaugtööna

Minister märkis ka, et IT on nähtus, mida igaüks saab teha oma riigis kohapeal ning selleks pole vaja sihtriiki minna – neid töid saab teha ka kaugtööna ja pole vaja ilmtingimata siia tulla.

«Iseasi on see, kui tegemist on tõesti tippspetsialistiga, kelle töö eesmärgiks on vaja konkreetselt kohapeal aidata mingeid kokkuleppeid ellu viia või mingeid programme teha. IT-valdkonnas mina ei näe väga suurt vajadust, et peab siin kohapeal tööd tegema, kui on võimalik seda teha üle maailma,» rääkis Kingo.