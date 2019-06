Tele2 mõnitab surnud kliente «moeka õmblusmasinapäeva» tervitustega

Lähedased võtsid Tele2-ga uuesti ühendust ja käisid ka Kristiine keskuse esindusest läbi ning said kinnituse, et kõik arved on tasutud ja muretseda pole enam vaja. Lisaks said nad 2. mail kliendikogemuse üksuselt vabanduskirja tehnilise vea tõttu teele läinud vale e-kirja pärast ning lubaduse sellist viga enam mitte korrata. Kõik tundus taas kena, kuni...

Mis seal ikka, lähedased pöördusid taas ettevõtte poole, said uued lubadused tülitamine lõpetada ja selgituse, et lõpparve tuli saata mai alguses, kuna keset kuud Tele2 infosüsteemid neid väljastada ei võimaldavat.

Panite ikka tähele: see vigase õigekeelega (üks koma on justkui üle pärast sõna «moekat») üleskutset sisaldav arve oli miinusmärgiga, mis tähendab, et Tele2 saatis surnule tegelikult info summa kohta, mida ettevõte pidi kliendile ise enammakse tõttu tagasi maksma. Selle asemel, et see lähedastele lihtsalt ära maksta, ei taheta surnut mitte kuidagi rahule jätta.