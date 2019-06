SEB asus piirama teenuseid uuendamata andmetega klientidele

Kulla @SEB_Eesti ja allkirjastaja Ainar Leppänen, jaepanganduse juht,

Ma nii huvi pärast küsin kas kuu on mõistlik tegutsemisaeg, kas internetipanga kinni keeramine on mõistlik sanktsioon ja kas meeldetuletuse asemel karistusest teatamine on mõistlik?

Siiralt,

20 aastat klient pic.twitter.com/t8pb4xTPzp