Funderbeam sai miljoneid ja jäi ilma kaasasutajast

Funderbeam Ltd seeria A investeerimisvooru juhtivaks investoriks on Ühendkuningriigi riskikapitali investor Accelerated Digital Ventures (ADV). Investeeringus osales ka Aasia kiirendi GK Plug and Play Indonesia/Pandan Ventures. Samuti ühinesid ringiga Funderbeami senised investorid Tim Draper, IQ Capital ja Mistletoe.