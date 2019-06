Dell lasi välja uued äriklassi sülearvutid

Arvutitel on loomulikult uus disain, seadmed on kompaktsemad. Nad on saanud ExpressCharge nimelise laadimise, mis laeb akust 80 protsenti täis ühe tunniga. Lisaks ChargeBoost, mis laeb 35 protsenti akust vaid 20 minutiga.

Teatud mudelitel on võimalik kasutada ka ExpressConnect lahendust, mis valib automaatselt ühendamiseks kõige kiirema WiFi võrgu.

Latitude 7300 FOTO: Dell

Arvutitesse on paigaldatud ka mitu kihti turvalahendusi. Mitmetel uutel seadmetel on nüüd sõrmejäljelugeja, mis on ehitatud otse sisselülitusnupu sisse. Windows Hello toega infrapunakaamera pakub lisavõimalust biomeetriaga autentimiseks.

Mitmetele arvutitele on võimalik valida ka Dell SafeScreen ekraanikaitse, veebikaamerakate ja FIPS 201 kaardilugeja. Samuti toetavad seadmed Delli hiljutist SafeBIOS lahendust, mis lubab kasutajatel näha muutusi BIOS süsteemis ja mis kontrollib arvuti tarkvara õigsust.

10. põlvkonna Latitude arvutid toetavad ka uut Dell Technologies Unified Workspace lahendust.

Uued Latitude 7000 arvutitest on saadaval 14-tollised, 13-tollised ja 12-tollised 2-in-1 disainiga mudelid. Sealjuures on tegu maailma väikseimate äriklassi tippsüleritega. Dell Latitude 5000 arvutitest on saadaval 15-tollised, 14-tollised ja 13-tollised 2-in-1 mudelid ja Dell Latitude 3000 seadmetest on saadaval 15-tollised, 14-tollised ja 13-tollised 2-in-1 mudelid.