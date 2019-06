Eelmisel nädalal toimunud Apple’i arendajate konverentsil nägid ilmavalgust uued teenused ja funktsioonid. Taas tõusis päevakorda küsimus, kas tahvelarvutiga on mõeldav asendada süle- või lauaarvuti? Hardi Keerutaja, tehnoloogiaportaalist Digitark, kirjutab lähemalt.

Sellele vastamiseks tahaks kõigepealt teada, kas iOS 13 iPadile mõeldud operatsioonisüsteem pakub võimalust teha kõiki neid asju, mida arvuti? Mitte päris, aga oluliselt rohkem, kui varem. Kauaoodatud uuendus on võimalus läbi usb-c pesa ühendada tahvelarvutile järgi ükskõik kuipalju SSD ja tavalisi kõvakettaid, sealhulgas microSD kaarte. Fotode ja videodega töötavad inimesed saavad nüüdsest importida materjali otse näiteks Lightroomi.

Siiski, kas Apple on iPad’iga muutnud seekord midagi fundamentaalselt või lihtsalt parandanud kõige kriitilisemad puudused, mille üle on pikemat aega kurdetud? Et sellele vastata, tuleb ära oodata september, kui operatsioonisüsteem ametlikult välja lastakse ning omal käel põhjalikumalt järgi katsetada.