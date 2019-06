FOTO: Mart Laanemägi

Juhtmevaba laadimine on kindlasti üks mugavamatest viisidest nutitelefoni aku energiaga täitmiseks. Tehnoloogiat toetava telefoni saab ju laadima panna lihtsalt seda vastavale alusele asetades. Nii ei pea pusima tüütute juhtmetega ning näiteks töölauale paigutatuna saab telefoni käest pannes seda kogu aeg laadimas hoida, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kuigi standardi poolest samad (see kannab nime Qi) on veidi erinevad ka laadijad. Nii leidub mitmete tootjate valikus eri värvides, suurustes ja võimsuses mudeleid. Üheks suuremaks ettevõtteks, kes juhtmevaba laadimist ikka oma parematesse telefonidesse ja ka nutikelladesse lisanud, on Samsung. Seega, nüüd, kui firma valikusse on ilmunud laadimisalus, mis võimaldab mitme seadme korraga laadimist, vaatamegi üle, millega täpsemalt tegu on.

Disain

Samsung Duo Pad ütleb juba oma nimega üsna hästi ära, millega on tegemist. Ehk siis see on laadimisalus, millel on tavapärase ühe “pesa” asemel kaks. Need asetsevad kenasti kõrvuti ja meenutavad pisut lauapliiti, millel üks keeduala on suurem ja võimsam ning teine siis tagasihoidlikumate parameetritega. Ja nii on see tegelikult ka selle seadme puhul. Suurem ala toetab Fast Charge 2.0 tehnoloogiat ehk laeb senisest veelgi kiiremini ning on peamiselt mõeldud telefonide jaoks. Väiksem pool aga piirdub tavalise Fast Charge’i toega ning on vaikimisi koduks nutikelladele. Seega saab õhtul korraga alusele energiat koguma asetada nii käekella kui ka telefoni. Samas aga ei pea see tingimata nii olema ning kella “pool” laeb väga edukalt ka telefone. Ehk mugavalt saab kõrvuti laadima panna ka mitme pereliikme telefonid. Lisaks saab laadida veel ka kõiki teisi nutiseadmeid, mis juhtmevaba laadimist toetavad, näiteks kõrvaklappe.

Olgugi et suuruse poolest on tegemist pigem laia seadmega, on alus siiski madal ja näeb tänu kenale matile viimistlusele väga hea välja. Ning eks kahe tänapäevase nutitelefoni kõrvuti mahutamine nõuabki üsna suurt pinda. Lisaks on näha, et mõeldud on ka jahutusele, kuna alumiselt poolelt leiab ventilaatori ning jahutusribid.

Kasutamine

Juhtmevabaduse eesmärk on muuta asjad lihtsamaks ja nii on see ka selle laadijaga. Peale komplektis oleva USB-C adapteri ühendamist ongi kõik valmis. Kasutajal pole vaja teha muud kui telefon õigesse kohta asetada ning laadijal olev tuluke annab märku, kas laadimine toimub või mitte. Ainuke asi, millega tuleb arvestada, on tekkiva kuumusega toimetulekuks käivituva ventilaatori vaikne sahin. Päevasel ajal see ei häiri, kuid öökapile asetatuna võib ärksama unega inimesi siiski segama hakata.