Eesti idufirma asus Berliini ühistranspordi teenistusse

Jelbi kasutajad saavad läbi rakenduse rakenduse kasutada nii ühistransporti, sõidujagamisplatvorme (Mile Mobility), tavataksosid, elektritõukerattaid (Nextbike), rendiautosid - ja rollereid (Emmy). Veriffi teenus on vajalik kasutajate isikusamasuse ja juhiloa olemasolu tuvastamiseks.

«Veriffi poolt pakutav mitmekihiline isikutuvastuse lahendus on oluliselt turvalisem kui inimese poolt silmast silma tehtav isiku identifitseerimine,» selgitas Jannes Schwentu BVG-st.

Veriffi asutaja ja tegevjuhi Kaarel Kotkase sõnul on BVG loodud rakendus märk ajastu vaimust, kus ettevõtted loovad kaasaegseid ja turvalisi digitaalse ühiskonna teenuseid.

«Meie selgitame välja, kas Jaan on Jaan ning kas Jaanil on kehtiv juhiluba. Nii saavad Berliini inimesed ligipääsu kasutajasõbralikule teenusele, mis ei tee allahindlusi turvalisuse arvelt. Tänu BVG rakendusele saab Berliinist teerajaja kogu Euroopa ühistranspordi sektorile. Veriffi jaoks on au ja rõõm teha koostööd avaliku sektori ettevõttega, mis loob trende, mitte ei sörgi sabas,» ütles Kotkas.