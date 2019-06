Hiina riigimeedia: Huawei loob imekiiret mobiiliplatvormi HongMeng

Seni kasutab Huawei oma mobiilidel maailma populaarseimat takrvaraplatvormi Android, kuid USA võimud on keelanud seda edaspidi Huaweile müüa. Tegemist on üha osaga laiemast USA-Hiina kaubandussõjast.

HongMeng on väljaande andmeil lausa 60 protsenti kiirem kui Android.

Google on asunud aga «töötlema» USA võime, et saada erandit ja jätkata Androidi müümist Huaweile, et ära hoida oma mõjuvõimu kadumist mobiilitarkvara maailmas.