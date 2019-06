Bitcoin tahmab nagu Sri Lanka

Teadlased tõdesid ajakirjas Joule avaldatud materjalides, et nad ühendasid tulemused elektrienergia tootmisel tekkivate süsinikdioksiidi heitkogustega riikides, kus arvutid asusid.

Nad jõudsid järeldusele, et 2018. aasta lõpus oli kogu Bitcoini võrgustik vastutav 22-22,9 miljonit tonni CO2 tootmise eest aastas - sarnane tulemusel suurlinnadele või ka kogu arenguriigile nagu näiteks Sri Lanka. Fossiilkütuste põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside koguheide kogu maailmas oli eelmisel aastal umbes 37 miljardit tonni.

«Süsiniku jalajälg on piisavalt suur, et tuleks arutada võimalust krüptovaluuta kaevandamise reguleerimiseks piirkondades, kus elektritootmine on eriti süsihappegaasirikas,» üks uuringu autoritest Christian Stoll.