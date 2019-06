Tähelepanu jalgratturid: Tallinnas kehtib teile ühistranspordiradade keeld

Sama päeva õhtupoolik, ühe jalgratturi jalgevahe on nähtavasti siniseks muudetud jalalkäijate ja sõiduteede ületuskohtade mõnesentimeetritest ühenduskohtadest. Ta läheneb Kristiine ristmikule mööda Endla tänavat, kuid mitte mööda tavaautode vaid ühistranspordirada. Tema taga oleva bussi nr 42 juht leiab üles rooliketta keskel oleva signaalinupu ja elab sellel välja kõik ma päeva jooksul kogunenud pinged.

Jah, jalgrattureid ei armasta tavaliikluses keegi. Selgub, et kõige suuremad vihavaenlased on neile ühistranspordijuhid. Kuid kellel on õigus liiklusseaduse kohaselt? Uurime seda Maanteeameti liikluseksperdilt Villu Vanelt.