Aas: riigil pole Haapsalu raudtee tarvis enam raha

Hetkel käivad sellel trassil tööd Riisipere-Turba 6,3-kilomeetrilisel lõigul, sellele kulub 7,6 miljonit eurot ning tööde valmimise tähtaeg on 30. oktoober. Raudteed ehitab Tiit Pruulile ja Marcel Vichmannile kuuluv OÜ GoTrack ning 13. juuni õhtu seisuga on kontaktvõrgupostid paigaldatud peaaegu Kivitammi tee ülesõiduni.

Kuid majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostanud raudtee arendamise tegevuskava aastaiks 2019–2024, milles öeldakse, et neil aastail tuleb otsustada, kas ehitada valmis ka Turba–Haapsalu–Rohuküla raudteeliin või mitte.

Paraku tuli Taavi Aasal oma 14. juunil saadetud ametlikus vastuses tõdeda, et «valitsus arutas riigi eelarvestrateegia koostamise käigus seda ettepanekut, kuid kahjuks ei leitud selle teostamiseks praegu vahendeid».

«Loodame, et selle küsimuse juurde on võimalik tagasi pöörduda sügisel, kui vaadatakse üle uus majandusprognoos, või siis järgmisel aastal uue riigi eelarvestrateegia koostamise käigus,» ei kõlanud ministri vastus just eriti optimistlikult.