Video: Huawei mobiilide müüki tabas katastroof

Jah, mobiiltelefonide müük on kukkunud 40 protsenti,» tunnistas ettevõtte asutaja ja juht Ren Zhengfei täna Shenzhenis antud pressikonverentsil.

Vaata ettevõtte juhi tunnistust siit (1:19:39).

Ettevõtte juht märkis samas, et Hiina turul on nutitelefonide müügi kasv jätkuvalt väga kiire.

Huawei on teatanud, et USA on alustanud ettevõtte vastast karistuskampaaniat.

«Huawei toodete keelamine ja küberjulgeoleku ettekäändeks toomine ei aita kuidagi kaasa andmesidevõrkude turvalisemaks muutmisele. See pakub vaid võltsi turvatunnet ja viib tähelepanu meie tõelistelt väljakutsetelt,« sõnas mõne nädala eest Huawei õigusnõunik Song Liuping. «USA poliitikud kasutavad täna ära oma täit jõudu, et rünnata eraettevõtet. See ei ole normaalne ja ajaloos ennekuulmatu.»

Õigusnõuniku sõnul ei ole USA valitsus avaldanud ühtki tõendit, mis kinnitaks, et Huawei on turvarisk. «Kõik, mis seni räägitud, on ainult spekulatsioon,» rõhutas ta.

Turuosalt maailma suurim mobiilitootja on hetkel Samsung, teisel kohal on Huawei ja kolmandal kohal Apple.