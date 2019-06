Venemaa hoiatas USAd kübersõja puhkemise eest

Times avaldas nädalavahetusel loo, mille järgi on USA viinud viimastel kuudel läbi terve seeria küberrünnakuid Venemaa elektrivõrgu vastu, et saata Kremlile hoiatav sõnum: Ameerika ei jää kübervõimekuses neile alla. Rünnakud pole Venemaa infrastruktuurile otsest kahju teinud, kuid anonüümseks jääda soovinud ametnike sõnul on USA häkkerid pääsenud sügavale Venemaa elektrivõrgu kriitilise tähtsusega arvutisüsteemidesse ja sisestanud neisse potentsiaalselt halvavat pahavara.

Lugu pälvis nähtavasti Venemaal üksjagu tähelepanu, sest Venemaa riiklik infoagentuur TASS avaldas esmaspäeval loo, milles võttis sõna Putini pressiesindaja Dmitri Peskov, kes hoiatas, et USA riskib kübersõjaga. Tema hinnangul on kübersõja võimalus Ühendriikidega hüptoteetiliselt olemas ja ta hoiatas, et Venemaa majanduse kriitilise tähtsusega elemendid on «pidevalt välismaiste rünnakute all.»