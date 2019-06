Galerii: Tallinnas on homsest saadaval 120 elektritõukeratast

Bolti kaasasutaja Markus Villigi sõnul on ettevõte kasutajate huvist lähtudes valmis rattaparki mitmesaja võrra kasvatama.

Vabad rattad on näha Bolti mobiilirakenduses – selleks tuleb klikkida rakenduse paremas ülanurgas tõukeratta ikooni peal. Rattaid saab rentida alates 18. eluaastast.

Kasutamine ja hinnastamine on väga lihtne: Bolti äpiga tuleb skaneerida tõukeratta peal olevad QR-koodi ning selle peale ratas avaneb. Kasutamine maksab 10 senti minut ehk 6 eurot tund. Lahtilukustamine ehk sõidu alustramine maksab 50 senti, kuid juunis on see kampaaniakorras tasuta.