E-residentsus tiksub vaikselt edasi

Kaks riiki, mis nii e-residentsuse kasutajate kui ettevõtete asutajate TOP3-s figureerivad on Venemaa ja Ukraina.

Kõige rohkem on taotlusi e-residentsuse saamiseks laekunud Soomest (4853), järgnevad Venemaa (3700) ja Ukraina (3431). Ettevõtteid on enim asutanud enim Ukraina kodanikest e-residendid (729), järgnevad Saksamaa (634) ja Venemaa (604).

Üldse on Eesti e-residentsuse soovinud saada 55 000 välismaalast, kuid aktiivse e-residendi kaardiga on neid ligikaudu 35 000. Ülejäänutel on digiteenustesse pääsemiseks vajalikud sertifikaadid aegunud või muudel põhjustel tühistatud.