Tele2: Huawei mobiilid müüvad alla ootuste

Kogu maailmas on suuruselt teise mobiilitootja Huawei seadmete müük kukkunud koguni 40 protsenti.

«Jah, mobiiltelefonide müük on kukkunud 40 protsenti,» tunnistas ettevõtte asutaja ja juht Ren Zhengfei kahe päeva eest Shenzhenis antud pressikonverentsil. Ettevõtte juht märkis samas, et Hiina turul on nutitelefonide müügi kasv jätkuvalt väga kiire.