Autod teevad häirekeskusesse tüngakõnesid

«Helistajaid on küll, aga reeglina on nad testijad, kes proovivad, kas nupp autos töötab. Sama tehakse ka autoesinduses, või kogemata vajutab nuppu näiteks laps,» rääkis häirekeskuse planeerimisgrupi juhataja Martin Kajaste Geeniusele .

Huvitav anomaalia on see, et suur osa eCalle on tulnud Vene numbrimärkidega autodelt. eCallidega on seotud veel üks eripära, mis muudab häirekeskuse tööd. Nimelt ei ole kõigis eCalliga varustatud autodes sees SIM-kaart´i, mis tähendab, et vajadusel ei saa keskuse töötajad helistajale tagasi helistada.