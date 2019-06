Hiina kõrgtehnoloogiline tsensuur blokeerib reaalajas kogu info Hong Kongi protestidest

Viimase paari nädala jooksul on võtnud Hong Kongi protestidest osa miljoneid inimesi. Kui niivõrd massilisel skaalal demonstratsioonid võtavad osa piirkonnas, mis on sisuliselt osa Hiinast endast, siis võiks esmapilgul mõelda, et kommunistliku tsensuuriaparaat ei suuda naljalt peatada nende kohta levivat infot. Sellegi poolest puudub Hiina sotsiaalmeedias protestide kohta peaaegu igasugune veebipõhine diskussioon.

2014. aasta Hong Kongi «Vihmavarju revolutsiooni» ajal ei suutnud Hiina võimud massiproteste oma elanike eest varjata. Info liikus toona peamiselt läbi sotsiaalmeedia, eriti Instagrami ja protestidest teadis kogu riik. Viimaste nädalate protestid on aga sisuliselt kohalikust reaalsusest ära kaotatud, mis näitab, et Hiina tsensuurisüsteemid on muutunud aastatega märksa paremaks.

Hiina investeerib üha tugevamalt interneti jälgimisinfrastruktuuri rajamisse, tsensuurialgoritmide arendamisse ja kõrgtehnoloogiatesse nagu tehisintellekt, veendumaks, et riigil on täielik kontroll internetis leviva informatsiooni üle. Kui praegu üritada Hiinas leida internetis midagi Hong Kongi protestide kohta, siis peaaegu kõik vasted on kas kollased seltskonnauudised või äriuudised.

Sotsiaalmeedias infot vahetavad inimesed avastavad sageli ootamatult, et nende sõnumid ei jõua mingil salapärasel põhjusel sõprade ja tuttavateni ning jagatud postitused ja fotod lõpetavad ühtäkki levimise või kaovad sootuks. Peaaegu kogu tsensuuriprotess on nüüdseks juba automatiseeritud ja seda viivad läbi arvutid, mitte inimesed.

Kui tehnoloogiline tsensuur välja jätta, siis ei julge paljud hiinlased enam internetis protestidest rääkida juba lihtsalt selle pärast, et julgeolekujõud võivad saada nende arvuti asukoha jälile, mis järel seisavad nad silmitsi koju sisse tormavate politseinike, kohtu ja vangistusega.