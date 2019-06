FOTO: Mart Laanemägi

Monitoride puhul on enamik arenguid üldiselt ikka seotud pildi ja selle parameetritega. See tähendab, et peamise tähelepanu all on ekraanidiagonaal, pildi formaat ja muud otseselt pildi näitamist puudutavad omadused. Loomulikult on see ka igati mõistetav, sest kuvari peamine eesmärk ongi ju pildi edastamine, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Samas aga tõestab Samsung oma uute Space-seeria monitoridega, et see ei pea tingimata nii olema, uuendusi on võimalik tuua ka vormilise poole peale. Nimelt on Korea suurtootja turule toonud kuvarid, mille juures on tavapärasest erineval viisil lahendatud jala disain.

Teooria

Lühidalt on tegemist monitoriga, millel puudub tavapärane lauale asetuv jalg. Kuvari taga on hoopis pikk hingedel kinnitus, mis käib pitskruvi-sarnase mehhanismi abil laua serva külge. Tõsi, sarnaseid lahendusi on pakutud ka varem, kuid väga levinuks pole need siiski saanud. Samas aga võiks, sest idee tulemusena hoitakse laual kokku seda ruumi, mille tavapäraselt hõivab jalg. Nüüd aga on monitor justkui õhus. Tänu liigendile saab ekraani vabalt ette või tahapoole ning ka üles ja alla liigutada. Täiesti üles tõstes liigub aga monitor hästi seina ligi ja vabastab kogu laua pinna. Seega on idee kui selline päris hea ning näeb see ka lahe välja, sest kuigi ülejäänud monitori disain on suhteliselt tavaline, moodustavad teistmoodi jalg ja kuvari teravad nurgad koos õhukeste servadega meeldiva visuaalse koosluse.