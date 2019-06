FOTO: iStock

iPhone nagu igasugune nutitelefon on üks varaste lemmikobjekte – väike, kallis ja lihtne maha müüa. Samuti võib see väike vidin väga mugavalt taskust või kotist ennast välja poetada. Kahju sealjuures on aga suur. Seepärast tasub alati olla ettevalmistatud selleks, et telefon mingil hetkel võõrastesse kätesse võib sattuda, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kõige elementaarsem telefoni kaitse on ekraaniluku kood. Kindlasti peaks see olema midagi muud kui 1234 või 0000 või midagi sama lihtsat. Uuematel telefonidel on kood küll kuuenumbriline, kuid sellegipoolest ei tasuks koodi lihtsust eesmärgiks muuta. Õnneks muudavad koodi kasutamise lihtsamaks sõrmejälje- ja näotuvastus, mis lasevad koodi sisestada vaid mõõdukate ajaühikute järel, et kood täiesti ära ei ununeks.

Järgmise asjana tuleb kindlasti aktiveerida iOS-i rakendus Find My iPhone. See rakendus on äärmiselt kasulik telefoni asukoha määramisel. Isegi siis, kui telefon varastatud pole, saab selle abil näiteks pereliikmete (st nende telefonide) asukohti näha. Find My iPhone’i saab telefonis aktiveerida telefoni sätetest Apple ID konto alt iCloud alajaotusest. Varastatud või kadunud telefoni asukohta saab aga määrata suvalisest võrguühendusega arvutist või nutiseadmest, kui sealt oma Apple’i iCloud kontole sisse logida.

Aga need on alles ettevalmistused selleks, kui telefon valedesse kätesse sattub.

Niisiis, mida kõigepealt ette võtta?