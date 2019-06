Foto: lõhuti Bolti tõukeratas

Bolti tõukerattaid Tallinnas saab rentida vaid äpi vahendusel ja alates 18. eluaastast. See tähendab, et kõik kasutajad on identifitseeritud ja vastutavaks määratud. Ka rendisessioon tuleb lõpetada Bolti äpis ning ratta võib jätta kuhu iganes Bolti lubatud piirkonnas – peaasi, et see ei segaks liiklust ja möödaminemist ning oleks järgmisele rentijale kättesaadav.