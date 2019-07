Sõiduproov: BMW M2 Competition. Sõidurõõm suure tähega

Bikernieki rada on sisuliselt üks paras Kose-Kloostrimetsa. No mitte nii hull, selles mõttes, et Bikerniekil saab ka praegu siiski korralikult sõita. Aga puud on kohe raja kõrval, eksimisruumi sisuliselt pole. Raja profiil on see-eest huvitav: tõusud, langused, trikiga kurvid. Mõned ka sellised, millesse sisenedes pole näha, kus ja kuidas kurv lõpeb. Võrdlusena: Audru auto24ringil on moodsad väljasõidualad ja eksimuse korral võib kas või pool tundi otse lasta, enne kui takistus vastu tuleb, ent rada ise on tõusude-langusteta ja selle võrra igavam.