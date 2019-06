Boeing 737 Max reisilennukitest avastati uus tehniline probleem

Lennundusamet ei täpsustanud veel, mida nad täpselt avastasid ja jäid oma avalikus teates suhteliselt kidakeelseks. Viga avastati simulaatoris lendamise ajal. Anonüümsed allikad ütlesid väljaandele Reuters, et probleem esines lennuki pardaarvuti arvutusvõimsusega, sest Boeingu paigaldatud protsessor on lihtsalt liiga nõrk.

Boeing on varem lubanud viia läbi seeria tarkvarauuendusi, et võimalikud tehnilised probleemid lahendada, aga kui Reutersile öeldud info leiab kinnitust, siis on tegu hoopiski riistvaralise probleemiga. Kõikide lennukite protsessorite välja vahetamine võib lükata aga lennukite uuesti kasutusele võtmise veelgi kaugemasse tulevikku.

Uurimised on paljastanud, et viga võis esineda niinimetatud varisemisvastases tarkvaras, mille ülesandeks on tõmmata lennuki nina alla, kui see liiga kõrgele tõuseb, sest muidu hakkab järsult kasvama tuuletakistus. Nähtavasti mõõtis lennuki ninasse paigaldatud andur õhusõiduki kaldenurka valesti ja käivitas tarkvara, mis hakkas nina alla tõmbama.