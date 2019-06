Google’i andmete põhjal on huvi pilveruumi vastu ainuüksi viimasel kümnendil kasvanud 40 korda. Enam ei vaadata imelikult, kui ütled, et hoiad oma faile pilves. Küll aga kuuleb vahetevahel, kuidas kellelgi on pooleliolev reisivideo või olulised doc-failid kadunud, sest sülearvuti varastati. See ei pea nii olema. Vargusi tuleb ikka ette, ka läpaka mahapillamine on lõppude lõpuks inimlik. Küll aga saab oma arvutis olevat vara efektiivselt kaitsta, tõstes selle pilve. Aga millisesse? Toome välja parimad pilved, kus saab enda asjadele ruumi ilma rahata.