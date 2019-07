Kompaktne valik, JBL Flip 3

JBL Flip seeria on ikka olnud justkui väikeste bluetooth kõlarite etaloniks. Need on kompaktsed, vastupidavad, hea aku kestvusega ning veekindlad aga mis kõige tähtsam – hea heliga. Erandiks ei ole siin ka Flip 3. See väike aga tubli “putukas” teeb oma suuruse kohta küllaltki valju häält ja püüab igas seltskonnas kindlasti tähelepanu. Seda on mugav kaasas kanda ja tänu veekindlusele ei pea liigselt muretsema vihma, tolmu või muu taolise pärast. Kvaliteetne kummist ja kangast torujas korpus näeb hea välja ning sellel leiduvad vaid kõige vajalikumad nupud. Nähtavad ja madalamaid helisid tekitavad kõlari elemendid paiknevad nii-öelda toru otstes ning kõrgemaid sagedusi esitavad kangast katte all. Selline disain on ennast igati õigustanud, sest nii kasutusmugavus kui ka heli on pigem head. Konkreetsetest nuppudest leiame korpuselt bluetooth, play ja helitugevuse reguleerimise omad. Lisaks veel ühe sisse-välja lülitamiseks. Seega on kasutamine väga lihtne ja hakkama saab igaüks. Lülita vaid seade sisse, vajuta bluetooth nuppu ning seade ühildub telefoniga. Olemas on ka aku indikaator. Aku ise mahutab 3000 mAh ja kestab kuni 12 tundi. Uuesti laadimine toimub micro-USB kaabli abil.