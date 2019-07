Google Maps

Google Maps pole võib-olla esimene äpp, mis suvega seostub, kuid kui mõtlema hakata, siis kuhugi liikudes, eriti uusi radu avastades, on kaardirakendus ikka ja jälle vajalik. Kuigi Google Maps on meie ümber olnud justkui terve igaviku või vähemalt sama kaua, kui nutitelefonid, on see siiski pigem nagu elus organism, mis pidevalt areneb ning paremaks muutub.

Kindle e-luger

Kuigi e-luger on eraldi seade, siis samanimenile äpp on äpipoodides samuti saadaval. Sellega saab lugeda e-raamatuid täpselt nagu lugeri peal. Tõmba endale kasvõi tuhandeid raamatuid ja loe neid mugavalt, kus aga lugemise tuju peale tuleb. Kuigi telefonist lugemine pole silmadele nii meeldiv, kui e-lugeri pealt, siis on see siiski hea võimalus avada ükskõik mis raamat sobival hetkel. Kui raamat maha ununeb, siis telefon on ikka kaasas – rannas, lennujaamas või kuhuiganes suvi sind kannab.