Iga kord, kui sa oma iPhone’i või iPadiga internetis käid, jääb sellest sinna maha jälg. Ühest küljest on see hea, sest järgmine kord sama veebilehte külastades avaneb see kiiremini, samuti pole iga kord vaja uuesti paroole sisestada. Ometi kaasnevad selle mugavusega ka mõningad probleemid, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.