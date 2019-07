Arvutis on Google Translator ehk Google’i tõlkeprogramm väga laialt kasutatav ning kõigile teada-tuntud. Veidi vähem on aga levinud teadmine, et olemas on ka sama nimega iOS- ja Android-rakendus, mis tähendab, et Translator on väga lihtsasti kasutatav ka nutitelefonis või tahvelarvutis, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.