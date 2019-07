Klassiku sõiduproov. Tehnilise keerukuse maailmameister: Citroën SM (1971)

Raamatus «100 autot» kirjeldab Margus-Hans Kuuse Citroën SMi kui tehnilise keerukuse maailmameistrit, millel on muuhulgas kurvi suunas pööravad esituled. Selline sõiduk liigub ka siinsetel teedel, roolis Soome päritolu leiutaja ja Citroëni entusiast Johannes Väänänen, kel on olnud 45 Citroëni.

Sõiduelamust toetavad omavahel seotud hüdrauliline vedrustus, pidurid ja rooli ise tagasi keerav roolivõimendi DIRAVI (direction à rappel asservi). Rool ei ole mehaanilises kontaktis ratastega, juht ei tunneta rooli kaudu teepinda ning rool lubab teha vaid kaks pööret servast serva! Piduripedaali asemel on kummist muna, mida sujuvaks pidurdamiseks tuleb muljuda väga kergelt. Hüdraulilist rõhku salvestatakse eraldi rohelisse «palli», mis lubab süsteemi rikke puhul veel 30 sekundit autot juhtida. Palle on hüdraulika-Citroënil kokku viis. Unikaalne vihmasensor reguleerib klaasipuhastajate kiirust vastavalt neid käitava elektrimootori koormusele. Nii et kui klaas on kuiv, on raskem pühkida. Ja raadio asub istmete vahel. Ja muidugi esituled, millest sisemised pööravad koostöös rooliga.