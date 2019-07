Levikom: konkurentsiamet tegi riigi 5G litsentside konkursi korralduse maatasa

Konkurentsiameti hinnangul on 5G sagedusload võimalik panna konkursile 10 MHz ühikute kaupa ning väljastada sageduslubasid nii palju, kui turul tegelikku nõudlust on. «Nii saab tagada tingimustega võrdsed võimalused kõigile osalejatele ning vältida samas sagedusala killustumist ning ebatõhusat kasutust,» seisab Levikomi sõnul konkurentsiameti vastuses. Suuremad turuosalised võtavad igaüks just nii palju sagedusplokke, kui nad oma plaane ja võimalusi arvestades vajalikuks peavad.