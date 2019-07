LKF: mida võimsam auto, seda rohkem õnnetusi

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) analüüsi kohaselt on sõiduautode mootori võimsus seotud liiklusõnnetuste sagedusega – mida võimsam auto, seda suurem on sellega liiklusõnnetuse põhjustamise risk. Seetõttu on ka suurima kahjusagedusega sõidukimargid keskmisest võimsamad sõidukid.