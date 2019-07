Camp Jeep 2019: Euroopa näeb tuliuusi võimsaid mudeleid - fotod

Läbi aegade suurima Jeepi fännide kogunemise tarvis on kohalikest metsadest pärinevatest palkidest rajatud lausa ajutine küla, maapindki on tasandatud peenestatud oksapuruga. Pärinevad need puud möödunud aasta oktoobris Trentino Alto Adige piirkonda tabaud tormi murdudest.

Jeep Camp 2019 FOTO: Aivar Pau

Lisaks on masinate testimiseks loodud mäeveertele erineva raskusega off-road rajad - kokku ligi 40 kilomeetri ulatuses peadpööritavaid mägiseid metsateid. Postimehel oli võimalus need rajad nädala alguses omal nahal järele proovida ja uskuge mind - adrenaliinipuuduse käes autorooli taga neid läbides kannatada ei tule. Esimese hooga tundus kohati uskumatunagi, et üks masin neist üles ronida suudab, aga siis paned nelikveo sisse ja Rubicon ronib toore jõuga sind märkamatult mööda mäeveert üles.

Samuti suhteliselt järsust palktakistusest ülesronimine tundus seejärel käkitegu:

FOTO: Kuvatõmmis/Aivar Pau

Jeepi muuseumiala katusealustes on välja pandud säravaimad mudelid möödunud aastakümnetest.

Olgu või see 1973. aasta CJ5 "Super Jeep" ja selle taga paistev sinine 1978. aasta Cherokee Chief "Lewis"

Jeep CJ5 FOTO: Aivar Pau

Aga tuleme uute esitletavate mudelite juurde. Esiteks on kohal kolme kuu eest Genfi autonäitusel esitletud ja Mopari disainitud Jeep Wrangler 1941 4WD versioon.

Wrangler 1941 FOTO: Aivar Pau

Kust tuleb number 1941? Ei, see ei tähenda mootori töömahtu ega muid tehnilisi näitajaid - see tähistab aasta, mil Jeep (toonane Willys Overland) andis välja oma esimense maastikuauto nimega Willys MB, maakeeli lihtsalt villis - Nõukogude Liit kopeeris selle masina ja andis talle nimeks GAZ-69 või UAZ-469, kuid sarnasuse tõttu USA originaalmudeliga nimetas rahvas seda kolhoodi peaagronoomide lemmikmasinat ikkagi villiseks.

Mõningaid Willyse tunnusdetaile on üle võetud ka uues masinas - olgu siis rataste, käigukangi või tagaluugi disainis. Itaaliasse on kohale toodud kaks selle auto versiooni: kahe uksega, 2,2-liitine ja 200-hobujõuline Rubicon ning samade näitajatega moototiga neljaukseline Sahara.

Teine fännidele näidatav auto on niisiis tuliuus Jeep Gladiator, sisuliselt veoauto võimsusega maastikuauto, millel ilmselgelt Jeepile omased tunnused nagu ümmargused esilaternad või klahvistiku välimusega esivõre.

Jeep Gladiator FOTO: Aivar Pau

Los Angelese motonäitusel möödunud aasta lõpus esmaesitletud auto tähistab Jeepi pöördumist sellesse masinasegmendi juurde pärast 27-aastast vaheaega - viimati tootis Jeep pikappe aastatel 1986-92 ning toonaseks mudeliks oli Comanche.

Müügile tuleb see Euroopas järgmisel aastal ning siin müüdavateks mudeliteks saavad olema Sport, Overland ja Rubico.

Itaalias on kohal neljaukseline versioon Gladiator Rubicon 3.6 ATX 4WD. V-paigutusega kuueselindriline bensiinimootor, mille 285 hobujõudu (Euroopas tuleb müüki siiski 3-liitrine 260-hobujõuline EcoDiesel). Varustatud on see tavaoludeks 8-käigulise automaatkäigukastiga, mis annavad hoo sisse 32-tollistele off-road ratastele.

Jeep Gladiator FOTO: Aivar Pau

Ohio osariigis Toledos ehitatud masinal on muu hulgas ettesuunatud spetsiaalne off-road kaamera, et maastikul parem nähtavus saavutada, loomulikult 4X4 Rock-Trac süsteem, kolmanda põlvkonna Dana 44 teljed, LED-esiltuled ja udulaternad. Kliirens on koguni 28,2 cm kõrgune ning probleeme pole kuni 76-sentimeetri sügavuse veetakistuse läbisel. Pukseerida aaab kuni 2722 kg raskusi masinaid, kandevõime on auto 725 kg.

Kokku on lisavarustuse võimalusi koguni 110 ühikut ning sisemusest näeb auto välja selline

FOTO: Aivar Pau

USAs on seda autot müüdud juba 2548 tükki keskmise hinnaga 56 503 dollarit, aga müügiks on läinud ka 200 000 dollarilisi isendeid.

Jeep Gladiatori tehnilised näitajad:

ENGINE Gladiator Rubicon 4-doors Gasoline 3.6 ATX 4WD 285hp No. of cylinders, layout 6 - V Displacement (cm3) 3605 Bore x stroke (mm) 96.0 x 83.0 Valves per cylinder 4 Compression ratio 11.3:1 Max. power kW @ rpm 209 kW @ 6400 Max. torque Nm @ rpm 352 Nm @ 4100 Fuel injection Sequential, multi-port, electronic, returnless Fuel type GASOLINE Fuel tank capacity (l) 83.4 GEARBOX Transmission 8-speed AUTOMATIC 1st 8-speed AUTOMATIC 8HP75 2nd 4.71 3rd 3.14 4th 2.11 5th 1.67 6th 1.29 7th 1.00 8th 0.84 Reverse 0.67 Final drive ratio 4.10 DRIVETRAIN Transfer case 4.1:1 Rock-Trac HD Full Time 4WD Sys Crawl ratio 77.2 PERFORMANCE Acceleration: 0-100 kph (s) 8.6 Top Speed (kph) 156 (auto limited) EMISSIONS STANDARD Emission standard US-ROW